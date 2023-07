Voorlopig geen nieuwe besmettingen van tuberculose in Hasselt

Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen met tuberculose bijgekomen in Hasselt. Dat zegt het departement Zorg Vlaanderen. Vorige week raakte bekend dat een vaste bezoeker van daklozenopvang Café Anoniem in Hasselt besmet was, zonder het te weten. Omdat de kans bestond dat hij andere mensen had besmet, konden de bezoekers zich in het café gratis laten testen.