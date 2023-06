"Niemand heeft om zijn ontslag gevraagd": waarom houdt Lachaert het voor bekeken?

Hoewel de Vlaamse liberale partij al langer in de hoek zit waar de klappen vallen, is de aankondiging van Egbert Lachaert dat hij stopt als partijvoorzitter een behoorlijke verrassing in de Wetstraat. "Zeker omdat niemand om zijn ontslag had gevraagd, zelfs niet na de recente slechte peilingen", verduidelijkt politiek journalist Bart Verhulst in het "VRT NWS Journaal".