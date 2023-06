Wanneer mag de Franse politie op voertuigen schieten? En wat staat er in de Belgische wet?

Het is voor agenten dus niet verboden om naar wagens te schieten, maar het wordt wel sterk afgeraden. "Een algemeen verbod is niet realistisch, want er kunnen altijd uitzonderlijke situaties zijn. Maar de efficiëntie van een vuurwapen in te zetten om een voertuig te stoppen is zo goed als nihil. We dringen er altijd op aan om na te gaan of er geen andere opties mogelijk zijn, zoals een spijkermat of een interceptie op een later tijdstip."