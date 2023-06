De Watergroep vervangt 720 kilometer aan Limburgse waterleidingen: investering van 113 miljoen euro 

De Watergroep zal prioriteit geven aan de leidingen waar de meeste lekken voorkomen. "Er zijn een aantal gemeenten waar we meer prioriteit aan geven, maar de budgetten worden wel gelijk verdeeld. We zien bijvoorbeeld in Heers, Gingelom, Wellen, Borgloon en Kortessem dat de leidingen iets dringender aan vervanging toe zijn." Deze week nog zaten zo'n 50 gezinnen in Maaseik vijf dagen op rij zonder water door lekken. Daar wordt nu een noodwaterleiding aangelegd, in afwachting van een vernieuwing van het net.