Eerste Werchtergangers aangekomen, voorlopig geen mobiliteitsproblemen

Mobiliteitsproblemen zoals tijdens de eendagsfestivals Werchter Boutique en TW Classic verwacht Jelle Wouters (CD&V), burgemeester van Rotselaar, waarvan Werchter een deelgemeente is, niet. "Rock Werchter is niet te vergelijken met de eendagsfestivals. De bezoekers komen meer verspreid aan. Daarom is het goed dat er mensen nu al aanwezig zijn op The Hive. Ik heb er alle vertrouwen in dat het verkeer ook de komende dagen vlot zal verlopen."

Vanavond staat op The Hive het openingsfeestje in Werchter gepland. Morgenochtend gaan ook de andere campings van het festival open. De 47e editie van Rock Werchter start officieel om 12 uur morgen, wanneer de deuren van de festivalwei openzwaaien. Op vier dagen tijd zijn grote artiesten als Arctic Monkeys, Mumford & Sons, Red Hot Chili Peppers, Muse, Oscar and the Wolf en Queens of the Stone Age te zien.