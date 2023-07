Zuivelbedrijf Milcobel in Langemark zet nog meer in op hergebruik van water

De nieuwe waterbehandelingsinstallatie van Milcobel in Langemark is een innovatief project dat deel uitmaakt van de Blue Deal. Dat is een actieplan van de Vlaamse regering tegen waterschaarste en wil maximaal inzetten op circulair watergebruik. Milcobel werkt in Langemark samen met waterzuiveraar Aquafin en Pantarein Water, een bedrijf dat de industrie helpt om over te schakelen naar circulair watergebruik.

Ruben Puype van Milcobel: "In de nieuwe waterbehandelingsinstallatie komt afvalwater toe dat al gezuiverd is door Aquafin. We zullen het water verder behandelen zodat het kan dienen om melkophaalwagens en productie-installaties te reinigen. We gaan dat water wel niet gebruiken in onze producten."