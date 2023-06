"Beschamend": Opnieuw wordt Koran verbrand in Zweden 

Het is niet de eerste keer dat in Zweden een Koran in brand wordt gestoken. In januari gebeurde dat al eens eerder, en ook in Noorwegen vonden soortgelijke demonstraties plaats. Die bijeenkomsten werden georganiseerd door Rasmus Paludan, de Deens-Zweedse leider van de extreemrechtse politieke partij Stram Kurs. Dat is nu niet het geval.