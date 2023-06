Zweedse Frida is 10 miljoenste bezoeker van Mini-Europa in Brussel

Thierry Meeus, directeur van Mini-Europa, ontving Frida met veel plezier: "Tien miljoen bezoekers, dat zijn miljoenen keren dat we een glimlach op het gezicht van mensen mochten toveren, miljoenen keren plezier, maar ook miljoenen verrassende ontdekkingen. Het is een belangrijke mijlpaal en een compliment voor onze medewerkers, die ik dan ook graag wil bedanken voor hun inzet. Samen bouwen we verder aan het park, en hopen we over afzienbare tijd onze 11 miljoenste bezoeker te mogen verwelkomen.”