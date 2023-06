15 miljard voor berging kernafval: hoe wordt dat bedrag bepaald en is het wel genoeg?

Het klinkt als een groot bedrag, maar is het echt een goed akkoord? Volgens een insider die met onze redactie sprak, is het goed nieuws. "In de wandelgangen circuleerde een totaalbedrag van 20 miljard, dus ben ik verheugd met 23 miljard. Maar bij kernenergie is het onvoorspelbaar: het kost altijd meer dan je denkt".

Ook energiespecialist Luc Pauwels van VRT NWS noemt het in elk geval beter dan een vergelijkbare deal in Duitsland. "Daar hebben de exploitanten voor 25 reactoren 24 miljard gelegd, dat is minder dan één miljard per reactor", vertelt Pauwels. "Maar die deal staat niet echt bekend als een goede deal".