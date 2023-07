2.500 inwoners van Steenokkerzeel krijgen rondleiding op festival Paradise City

"Het is nu het achtste jaar dat Paradise City wordt georganiseerd", legt Ryon uit. "In het begin merkten we dat de gemeente weigerachtig was. Maar nu we de inwoners een rondleiding op het festival hebben gegeven, vergroten we toch hun betrokkenheid."

"Er is een groot draagvlak voor Paradise City in Steenokkerzeel", gaat de burgemeester verder. "Maar we willen niet dat het een soort Rock Werchter wordt, liever een duurzaam en kleinschalig festival waar iedereen welkom is."