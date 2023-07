370 klaprozen gemaakt door begeleidingscentrum Sint-Elisabeth kleuren begraafplaats in Hechtel

De begraafplaats aan de Lommelse baan in Hechtel wordt voortaan gekleurd door 370 klaprozen. Die werden gemaakt door bewoners van het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Wijchmaal. Ze dienen ook als eerbetoon voor de oud-strijders van Hechtel. "Het was niet gemakkelijk om die klaprozen te maken, we hebben er een halfjaar aan gewerkt", vertelt Ria Simons, bewoner van Sint-Elisabeth. Dat beaamt begeleidster Rita Vanderlocht. "Maar het doet deugd om ze te zien op het kerkhof", zegt ze.