Vakbond ACOD niet te spreken over aanvallen op vuilnisophalers in Antwerpen: "Steeds minder respect voor openbare ambten" 

Bij ACOD zijn ze niet verrast. "Het is niet alleen bij de vuilnisophalers, maar ook bij politie, brandweer, en ga zo maar door", vertelt vakbondssecretaris Ken Zegers. Elke openbare ambtenaar krijgt er vroeg of laat wel eens mee te maken en dat is een dieptepunt in zijn of haar carrière. Vroeger had men nog respect voor die mensen. De laatste tijd merken we dat het respect alsmaar minder en minder wordt. Denk aan de buschauffeurs, het zorgpersoneel. Wij stellen dagdagelijks vast dat er meer en meer agressie is. Gelukkig blijft het meestal bij verbale agressie, maar elk geval van agressie is er een te veel. Zowel fysiek als verbaal."