Adviesraad SERV streng voor Vlaams klimaatplan: “Wankelend”, “mistig” en “veraf van de realiteit”

Eerst de klimaat- en energiemaatregelen. De SERV stelt zich grote vragen bij de cijfers, en heeft het onder andere over “creatieve koolstofboekhouding”. Vaak is niet duidelijk hoe Vlaanderen bepaalde uitstootreducties in de praktijk wil realiseren, of hoe het die wil betalen. De rekensommen zijn niet transparant of lijken niet te kloppen.