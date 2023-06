Verlenging jongste kerncentrales volstaat niet voor bevoorradingszekerheid tot 2036

Oppositiepartij N-VA gaf de regering eerder vandaag al een onvoldoende voor het bereikte akkoord met Engie. Kamerlid Bert Wollants heeft het over "een mini-verlenging die de belastingbetaler een enorme factuur in de nek draait." Wollants hamert erop dat de verlenging van twee kerncentrales onvoldoende is voor onze energiezekerheid en hekelt de onduidelijkheid over de kost van de berging van het nucleair afval.