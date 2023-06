Akkoord over verlenging van 2 jongste kernreactoren: factuur voor kernafval vastgelegd op 15 miljard euro

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) spreekt over een "akkoord dat goed is voor alle Belgen". "De oorlog in Oekraïne heeft het Europese energielandschap grondig gewijzigd. Het is urgenter dan ooit om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen en energie opnieuw in eigen handen te nemen. Dat doen we. We verlengen twee kernreactoren en versnellen de energietransitie."