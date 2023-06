Amerikaans Hooggerechtshof maakt einde aan positieve discriminatie op universiteiten: "Decennia van vooruitgang teruggedraaid"

Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelt dat de huidskleur of etnische achtergrond van een student geen rol meer mag spelen in de toelating van kandidaat-studenten. Die positieve discriminatie werd toegepast om de diversiteit op de campus te verhogen, maar dat mag nu niet meer. Volgens de conservatieve rechters van het Hof, die in de meerderheid zijn, is het in strijd met de grondwet.