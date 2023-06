Basisschool De Wieken in Kinrooi verplicht fietshelm vanaf 1 september, na zwaar ongeval met leerling

Want ondanks verschillende sensibiliseringsacties fietsen nog veel leerlingen zonder helm naar school. "Het is die sociale druk. De leerlingen dragen dat niet omdat hun vriendjes dat niet dragen. Soms hebben de kinderen wel een helm op, maar de ouders of de juffen niet. Dat moet ook anders natuurlijk, zij kijken naar ons op. Als wij de helm dragen, zullen de kinderen dat ook doen”, zegt de directrice. "De juf van Alan is meteen na het ongeval een helm voor zichzelf gaan kopen en sensibiliseert haar leerlingen nu. Dat ongeval heeft heel wat in gang gezet."