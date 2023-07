Leden van motorclub No Surrender in Zwevezele veroordeeld voor poging tot moord

De bendeleden hebben het slachtoffer in de nacht van 14 op 15 december 2018 op een gruwelijke manier toegetakeld. In het clublokaal in Zwevezele kreeg hij schoppen en slagen. De leden slingerden een hamer naar zijn hoofd en de man werd met een bunsenbrander aan de hand bewerkt. Achteraf is hij halfnaakt en in de vrieskou voor dood achtergelaten in een gracht in Moeskroen. Een bewakingsagent zag hem rond 4.30 uur en redde zijn leven.

Van de vijftien beklaagden zijn er acht schuldig bevonden aan de poging tot moord. Het gaat allen om zogenaamde "full members". Vijf anderen zijn vrijgesproken voor poging tot moord, maar schuldig bevonden aan de slagen omdat zij het clublokaal bewaakten. Een van de beklaagden werd volledig vrijgesproken.