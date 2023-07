Brand bij bakkerij Vermeer in Leopoldsburg

Rond vier uur ’s nachts heeft het gebrand in bakkerij Vermeer in Heppen. Het gezin dat in een appartement boven de koude bakker woont, werd gewekt door hun rookmelder en belden meteen daarop de brandweer. Toen de brandweer aankwam, was er heel wat rook te zien en kwamen de vlammen uit de zijkant van het gebouw. Niemand geraakte gewond want iedereen was op tijd buiten.