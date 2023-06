Burgemeester Ganshoren na zware brand: "Zoeken nog onderdak voor 29 huishoudens"

De mensen die zich op dinsdag en woensdag hebben gemeld, vonden allemaal onderdak via de gemeente. Het gaat om 12 individuen en 19 huishoudens van meerdere personen. Op woensdag hebben zich nog eens 29 huishoudens gemeld, de zoektocht naar herhuisvesting is bezig. "Mogelijk vinden we geen plek meer in Ganshoren, maar het lukt zeker in een andere gemeente, de solidariteit is groot", zegt Van Laethem.