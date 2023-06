Festival DANSAND! in Oostende viert Congolese feestdag met lege sokkel naast standbeeld van Leopold II

“We zijn hier alert voor,” zegt Merel Vercouteren. “Hoe vier je dat als kunstencentrum met vooral witte mensen in Oostende in deze gecontesteerde architectuur? We willen die viering een platform geven. Zelf nemen we geen standpunt in over de vraag of het standbeeld nu weg moet of niet. Maar we moeten praten en de discussie mogelijk maken. "SOKL" zet iets tegenover dat beeld om de toevallige voorbijganger of cultuurparticipant tot reflectie en tot gesprek te bewegen.”