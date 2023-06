Opnieuw rellen in Frankrijk om tiener die door agent werd doodgeschoten, politie pakt 150 betogers op

Vannacht hebben betogers verschillende wagens en vuilnisbakken in brand gestoken. In La Courneuve was er melding van een brandende vrachtwagen en werden een 20-tal wegbarricades opgeworpen. In Blanc-Mesnil werden ook een bus en een bouwmachine op een werf in brand gestoken.



In Fresnes, een Parijse voorstad nabij luchthaven Orly, vielen betogers de ingang van de lokale gevangenis aan. De politie voorkwam dat ze de gevangenis zouden betreden.

De ordediensten wilden niets aan het toeval overlaten: er zijn 2.000 agenten op de been gebracht, 800 man meer dan vorige nacht. Agenten werden bestookt met onder meer molotovcocktails, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in tegen de relschoppers en schoot met rubberen kogels.