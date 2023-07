Eerste Abdijkoers voor dames in Affligem

De organisatoren van de Abdijkoers zijn drie twintigers van WSC Dr. Tistaertvrienden VZW. "We willen laten zien dat de jeugd wel degelijk een koers kan organiseren", aldus De Marie. "Met een dameskoers kunnen vrouwen zich bewijzen zoals mannen dat doen in een mannenkoers."

De drie hebben een strakke organisatie. "Alles is in orde voor vrijdag. We hebben wel wat gezonde stress, maar dat is normaal. We zijn perfect voorbereid om er vrijdag een topdag van te maken", besluit De Marie.