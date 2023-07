Eerste leerlingen studeren af aan circusschool Geraardsbergen

Drie leerlingen hebben deze week hun opleiding tot circusartiest voltooid. Ze volgden de voorbije negen jaar naast hun lagere en middelbare schoolopleiding ook de circuslessen aan de Kunstacademie in Geraardsbergen. "Het is een veelzijdige opleiding waarbij zoveel mogelijk aspecten van het circus aangeleerd worden", zegt directeur Martine Ronquart. "Ze zijn begonnen met het jongleren met balletjes, kegels en en bordjes. Ze hebben leren fietsen op een éénwieler. En natuurlijk was grondacrobatie ook één van de vakken", verduidelijkt Ronquart. "Koorddansen hoorde er ook bij, net als goochelen. Goochelen is nu zelfs een aparte opleiding aan onze academie."