Half miljoen mensen krijgt geen sociaal tarief meer vanaf juli, vooral aardgasfactuur duurder 

Het uitgebreid sociaal tarief werd in februari 2021 ingevoerd, in volle coronacrisis. De bedoeling was om de koopkracht van mensen te ondersteunen, onder meer omdat nogal wat mensen tijdelijk niet konden werken. De maatregel had dus in oorsprong niets te maken met de energiecrisis die erop volgde, maar hielp de rechthebbenden natuurlijk wel toen de energieprijzen in de loop van 2022 de hoogte in schoten.