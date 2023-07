Voormalig Fnac-gebouw in Gentse Veldstraat krijgt er twee extra verdiepingen met kantoorruimtes bij 

Vastgoedvennootschap Qrf, de nieuwe eigenaar van het vroegere Fnac-gebouw in de Veldstraat in Gent, start na het bouwverlof met de bouw van twee extra verdiepingen bovenop de twee reeds bestaande bouwlagen. Deze vier verdiepingen zullen plaats bieden aan kantoren, goed voor in totaal 3.500 m² kantoorruimte in de Gentse binnenstad. Eerder al was bekend dat sportmerk Nike zijn intrede zou nemen op de benedenverdieping van het pand. Deze Nike Store moet nog voor Kerstmis van dit jaar open gaan.