Premier De Croo op Europese top: "Bevroren Russisch geld gebruiken voor wederopbouw Oekraïne"

De Europese leiders bekijken onder andere hoe ze de heropbouw van het land kunnen ondersteunen. Eén van de pistes om die steun te financieren, ligt in geblokkeerde Russische tegoeden, die zich vooral in ons land bevinden. Dat Russisch geld werd bevroren als sanctie na de inval in Oekraïne.

"We weten dat we met onze expertise oplossingen kunnen uitwerken om ervoor te zorgen dat op z’n minst de winsten uit die middelen kunnen gebruikt worden voor de wederopbouw”, zegt De Croo. Op die manier moet de belastingbetaler niet opdraaien voor de schade die een andere leider heeft veroorzaakt, zo luidt het op de top. Later vandaag zullen de leiders via een videoverbinding spreken met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Ook het thema migratie komt nog aan bod.