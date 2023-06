Hoesten in het noorden, puffen in het zuiden: miljoenen Amerikanen getroffen door extreme hitte en smog

Dikke laag smog boven VS door bosbranden, in New York alarmpeil overschreden: "Zeer ongezonde lucht"

"Voor een keer breng ik van binnen verslag uit, want de lucht is hier archislecht ", getuigde Amerika-correspondent Björn Soenens enkele weken geleden. Begin juni waren de wolkenkrabbers van New York City bedekt onder een dikke laag gele smog. Vandaag is de smog er grotendeels verdwenen, maar morgen voorspellen de weerdiensten opnieuw een slechtere luchtkwaliteit.

Ook andere Amerikaanse staten kampen met smog, in steden als Chicago en Milwaukee is de lucht heel ongezond. In het noorden van het land kregen al meer dan 92 miljoen Amerikanen waarschuwingen voor de slechte luchtkwaliteit. Inwoners krijgen het advies om grote inspanningen in openlucht te vermijden.

De oorzaak ligt bij noorderbuur Canada. Al wekenlang veroorzaken de aanhoudende droogte en warme temperaturen in het hele land hevige bosbranden. Uit schattingen blijkt dat al meer dan 7 miljoen hectare bos in vlammen opging. Dat is meer dan twee keer de volledige oppervlakte van België. De rook van al die branden waait weg naar andere landen zoals de Verenigde Staten, maar bereikte deze week ook het Europese continent. Bij ons is er echter weinig gevaar voor de gezondheid.