Festivalgangers stromen toe op Rampage Open Air in Lommel: 50.000 bezoekers verwacht

"Rampage Open Air in Lommel is het grootste drum & bass festival van de wereld", zegt Hans Machiels, mede-organisator van het festival. Hij is ook bekend als dj Murdock en zal zelf optreden. Dit is de 3de editie van Rampage Open Air en er zijn heel wat nieuwigheden.

"Het terrein is groter, omdat we dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar verwachten, namelijk zo'n 50.000. Er zijn nu drie zwembaden in plaats van twee, er zijn extra kermisattracties, nieuwe en grotere podia, meer bars en meer personeel. Ten slotte is er een techno-podium met enkel vrouwelijke artiesten."