Criminelen kopen cadeaubonnen van bol.com via gehackte rekeningen: politie Halle-Vilvoorde rolt phishingbende op

"Het onderzoek begon nadat de politie weet kreeg van verdachte transacties die zich voordeden in meerdere Delhaize grootwarenhuizen, voornamelijk in Vlaanderen, Namen en Waals-Brabant", zegt Carol Vercarre van het parket. "Verschillende verdachten boden zich aan de kassa's van deze warenhuizen aan om geschenkbonnen van bol.com aan te kopen. Deze aankopen bleken te gebeuren via gehackte rekeningen van een bank uit het Groot-Hertogdom-Luxemburg. Met deze bonnen werden vervolgens dure gsm-toestellen besteld die afgeleverd werden in Nederland."