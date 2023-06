De fietshelm verplichten: een goed idee of voorbeeld van victim blaming? 

Niet iedereen is het er over eens dat zo'n verplichting een goed idee is. In de podcast "Het kwartier" laten we spoedarts Frieda Coecelbergh en Wies Callens aan het woord.

Frieda Coeckelbergh is voorstander. Ze werkt al twintig jaar als spoedarts, waarvan tien jaar in Oudenaarde, een regio met veel fietstoeristen. "Ik heb meermaals met eigen ogen gezien hoe een valhelm het verschil maakt."