Froukje is 1 van slechts 2 vrouwen op hoofdpodium Rock Werchter: "Jammer, er zijn zoveel vrouwen die vette muziek maken"

Slechts twee vrouwen staan dit jaar op de Werchterse Main Stage. Froukje Veenstra, kortweg Froukje, is er één van. Vrijdag, op dag twee van het festival, treden nog The Interrupters aan met vrouwelijke zangeres Aimee Allen. Voor ander vrouwelijk talent moet je uitwijken naar de tenten op de weide: The Barn, KluB C of The Slope. Ook in de gehele line-up zijn de vrouwen ondervertegenwoordigd op het festival: het gaat maar om zo’n 30 procent.