"Gemeente" Haren is altijd blijven voortbestaan als Narrendom Haren dankzij carnavalsvereniging

"Een Narrendom is een gebied waar narren het voor het zeggen hebben", zegt Jef Laengenaeken, bestuurslid van de carnavalsvereniging. "In het Narrendom van Haren zijn de Koninklijke Ridders van de Katteköp de baas en hebben andere carnavalsverenigingen niets te zeggen. Het is iets unieks, want door het oprichten van het Narrendom, zijn we zowel als carnavalsvereniging en als historische gemeente niet van de kaart geveegd."