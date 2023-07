Gent geeft glazen box uit Vleeshuis weg om plaats te ruimen voor fietsenstalling

In het 15de-eeuwse Vleeshuis komt een fietsonthaalpunt. Daarom moet de glazen box weg. De constructie is 50 meter lang, 4 meter breed en 3 meter hoog en werd in 2002 geïnstalleerd. "Het is een heel specifieke constructie", geeft schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) mee. "Maar we doen toch een oproep aan Gentenaars, verenigingen of ondernemers. Wie weet vinden we iemand die er een originele invulling aan kan geven. Een tweede leven als expo- of kantoorruimte, waarom niet?"