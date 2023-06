Grootschalige Nederlandse politieachtervolging eindigt rond Antwerpen: man opgepakt

Een grote Nederlandse politieachtervolging is deze voormiddag geëindigd met een verkeersongeval rond Antwerpen. Dat gebeurde op de E34 rond Zwijndrecht. Een man is daarbij opgepakt.

De auto werd al van in het Nederlandse Utrecht achtervolgd, zo meldt het Antwerpse parket. De man zou zijn familie bedreigd hebben met een vuurwapen. De auto reed over de E19 ons land binnen richting Antwerpen. Ook de snelle-repsons-teams van de lokale Antwerpse politie werden ingeschakeld samen met Nederlandse en Belgische politiehelikopters.

De achtervolging ging voort via de Liefkenshoektunnel tot in Melsele. Daar nam de man opnieuw de snelweg. Tijdens zijn vlucht heeft hij een aantal andere voertuigen geraakt. Hij heeft zich uiteindelijk vastgereden in de file rond de Kennedytunnel.