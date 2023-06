PS en de groenen plaatsen opnieuw vraagtekens bij positie van minister Lahbib

De groenen hebben de fractieleiders van de meerderheid samengeroepen over de kwestie. Samen met de Franstalige socialisten van de PS vragen ze een onderzoek naar de getuigenis van de Iraniërs, hun verhaal is op dit moment overigens nog niet bevestigd. Ze vinden ook dat de minister haar "persoonlijke verantwoordelijkheid" moet nemen. Maar haar tot een ontslag dwingen, zo ver lijkt het niet te komen. Vooral omdat dat wellicht zou leiden tot een val van de regering.

Deze namiddag staat in de Kamer sowieso een stemming op de agenda over de positie van minister Lahbib. Eergisteren hadden de groenen en de PS al laten verstaan dat ze een motie zullen steunen, waardoor er niet meer zal moeten worden gestemd over de moties van wantrouwen die door de oppositie zijn ingediend en tot het ontslag van Lahbib kunnen leiden. Al was dat met lange tanden en verklaarden de partijen dat hun vertrouwen in de minister nog niet hersteld is.

De PS en de groenen zullen die motie normaal gezien blijven steunen, verneemt onze redactie. Daardoor blijft de positie van Lahbib - en dus de regering - voorlopig gevrijwaard. Wellicht zal bij beide fracties wel één iemand zich onthouden bij de stemming over de motie, om toch een signaal te geven.