Handtas van 0,7 millimeter groot verkocht voor 58.000 euro

Het kunstcollectief MSCHF speelt in op een modetrend om steeds kleinere handtassen te dragen. Het wil met zijn handtas een statement maken over de bereidheid van mensen om extreme handtassen te kopen, of ze nu enorm groot of piepklein zijn. "Als een ooit functioneel object als een handtas steeds kleiner wordt, blijft uiteindelijk alleen het logo van het merk over", reageerde het collectief in een persbericht.