Helena Van Tichelen uit Waregem verkozen tot Gentse Student van het Jaar

Student van het jaar is een initiatief van de Stad Gent. Daarbij beslist een zeskoppige jury over welke Gentse student een belangrijke rol heeft gespeeld in 2023. In totaal werden 10 studenten genomineerd voor de titel Student van het Jaar 2023. Daarvan kreeg Helena Van Tichelen, een 21-jarige studente Bio-ingenieurswetenschappen uit Waregem, de eer om de titel in ontvangst te nemen.

Ze kon vooral de jury imponeren met haar rol als klimaatambassadeur. Zo is ze beleidsverantwoordelijke duurzaamheid in de Gentse studentenraad en nam ze deel aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in 2022. Daarnaast zet ze zich in voor andere studenten als studentenvertegenwoordiger en leert ze mensen met een beperking zwemmen.

"Ik ben blij dat al de tijd die ik vrijmaak voor anderen gewaardeerd wordt. Ik help graag anderen en ben daar ook veel mee bezig buiten mijn studies. Zo heb ik ook al lessen gemist om anderen te helpen met vragen of als studentenvertegenwoordiger, want daar komen ook vergaderingen en ander werk bij kijken", vertelt ze.