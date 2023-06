Racistische bagger maakt James Bond spelen voor Idris Elba "afstotelijk", Henry Cavill duikt nu op bij de kanshebbers 

Intussen gaan de speculaties voort. Onder de kanshebbers momenteel: Aaron Taylor-Johnson, James Norton, Tom Hardy en Regé-Jean Page.



Deze maand raakte ook bekend dat acteur Henry Cavill ("Superman", "The witcher") aan de vorige audities heeft deelgenomen. Cavill was toen 22 en maakte een erg goede beurt. "Hij acteerde geweldig, zag er knap uit en was in vorm", aldus regisseur Martin Campbell (Casino royal - 2006) die bij de audities was. Hij was enkel té jong. Dat is hij niet langer. Cavill heeft nu alvast zijn maturiteit mee.