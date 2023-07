Ieperse beiaardier speelt zaterdag enkel kattenliedjes als eerbetoon aan de Belgian Cats

Ludo, die ook directeur is van de kunstacademie in Poperinge, speelt zaterdag van 14u tot 15u op de beiaard in de Ieperse Lakenhalle. Hij zal dus een uur moeten kunnen vullen. "Een uur wordt uitdagend", bekent hij, "maar een half uur drie kwartier lukt zeker al. Ik kan putten uit de muscial Cats en uit de vele nummers die in het verleden voor de Kattenstoet geschreven zijn. Ook popsongs als "What's up Pussycat" staan op het programma."