Ineos Phenol wil tot 56 jobs schrappen bij een reorganisatie van de site in de Waaslandhaven

Ineos Phenol wil de arbeidskost met 30 procent drukken. Dat heeft een mogelijke impact op 56 arbeidsplaatsen. De directie start de informatie- en consultatiefase voorzien in de wet-Renault op om de intentie tot herstructurering te onderhandelen met de vakbonden. De christelijke vakbond zal zich nog verder informeren en beraden.

Ineos Phenol Doel zet de stof cumeen om in fenol, aceton en AMS. Die basischemicaliën kennen een breed gebruik in allerhande sectoren. Fenol wordt bijvoorbeeld gebruikt in de productie van geneesmiddelen en nylon. De site in Doel geldt naar eigen zeggen als de grootste fabriek ter wereld voor fenol met een productiecapaciteit van 680.000 ton per jaar.