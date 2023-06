Inflatie daalt verder naar 4,15 procent, ook prijs voeding stijgt minder snel

De inflatie blijft dalen. Het leven is in juni 4,15 procent duurder geworden in vergelijking met juni van vorig jaar. Vorige maand was dat nog 5,2 procent. Opvallend is dat de trendbreuk ook te zien is bij de peperdure voedingsprijzen, waar de inflatie van 15,51 naar 14,43 procent ging.