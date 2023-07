Druppelkot lanceert opvallende actie tijdens Gentse Feesten: "Vrouwen met okselhaar en mannen met baarden krijgen 10 dagen lang gratis jenever"

Wie tien dagen gratis jenever wil op de Gentse Feesten moet bij het druppelkot zijn op het Walter De Buckplein. Nachtburgemeester Edmond Cocquyt komt met een opvallende actie om, naar eigen zeggen, de sfeer van de begindagen van de moderne Gentse Feesten terug te halen. "Elke vrouw met okselhaar en elke man met een lange baard mag tien dagen gratis jenever komen drinken. We willen dat heel het plein vol staat met pluizige mensen."

Cocquyt richt zich met de actie niet enkel op Gentse feestvierders. Hij lanceert een affichecampagne in alle grote Vlaamse steden. "En we gaan zelfs naar Rijsel om er mensen warm te maken voor onze actie!" "We willen niet dat mensen gladgeschoren zijn. We willen baarden en okselhaar, zoals in de jaren 70. Dat zal zorgen voor een mooi zicht. Mensen die niet aan de voorwaarden voldoen moeten gewoon betalen voor hun drank", vertelt hij.