Jonge vrouw uit Lokeren maakt podcast over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: "Taboe doorbreken en mijn eigen keuze duiden"

Bij Elien is de euthanasie toegestaan, omdat er sprake is van een ondraaglijk psychisch lijden. Het afgelopen jaar gebeurt dat bij steeds meer jonge mensen. "Er is nog veel onbegrip, maar van de 100 intakegesprekken in 2022, waren er zo’n 20% van de mensen tussen 18 en 30 jaar", zegt psychiater Lieven Thienpondt.