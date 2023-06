Vlaamse jongeren slapen minder, maar eten meer groenten en bewegen vaker  

"De voorbije jaren is er in scholen sterk ingezet op een gezond drankenbeleid, met meer aanbod van water en minder frisdranken", licht Jolien Plaete, voedingsexperte bij het Vlaams Instituut Gezond Leven, toe. "We moeten nog meer inzetten op het creëren en promoten van een gezond aanbod in omgevingen waar jongeren vaak aanwezig zijn, bijvoorbeeld in en rond de school."

"In de studie zien we ook duidelijk dat jongeren uit het aso er gezondere voedingsgewoonten op nahouden dan jongeren uit het bso", zegt Plaete nog.