Na de ophef over de zaak-Sanda Dia: "Tiktok-justitie" is verkozen tot juridisch woord van het jaar 

"Die zaak is de aanleiding geweest voor het ontstaan van het woord. Maar eigenlijk gaat het over een maatschappelijk fenomeen dat dieper zit, het onbegrip tussen recht en de brede publieke opinie. Er zijn regelmatig wel zaken waarvan de publieke opinie zich afvraagt: "Hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren?" Dan is voor ons de vraag: hoe breng je die twee dichter bij elkaar? Hoe zorg je dat mensen beter begrijpen dat het recht op een bepaalde manier wordt gesproken. Daar ligt zowel een verantwoordelijkheid voor de juridische wereld en voor de brede samenleving", zegt Frank Judo van de Juristenvereniging.