Kanaalfeesten in Humbeek gaan toch door ondanks kapotte brug: "In Humbeek hebben ze altijd zin om te feesten"

De organisatoren van de Kanaalfeesten in Humbeek zaten gisteren met de handen in het haar. "We waren met de laatste voorbereidingen bezig en plots hoorden we een gigantische knal. Een schip was tegen de brug gevaren. Dat was even schrikken natuurlijk", zegt Jannik Grooten, een van de organisatoren. "Vier jaar geleden is er exact hetzelfde gebeurd, maar dat was een paar dagen na onze festiviteiten. Nu hebben we minder geluk gehad en was het minder dan 48 uur voor onze Kanaalfeesten."