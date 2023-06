Rechter verhoort vandaag Kevin Spacey op proces rond zedenfeiten in Londen

Centraal in het proces staan beschuldigingen van vier mannen die beweren dat de acteur hen seksueel misbruikte. Het gaat in totaal om twaalf aanklachten, die dateren uit de periode van 2004 tot 2015. Toen was Spacey artistiek directeur van The Old Vic Theatre in Londen. Twee van de mannen zeggen dat ze buiten hun wil om seks hebben gehad met Spacey.

Zelf pleitte de Amerikaanse acteur eerder dit jaar al onschuldig op alle aanklachten, en zegt ervan overtuigd te zijn dat de rechtbank hem zal vrijspreken. Woensdag is de inhoudelijke behandeling van de zaak gestart. De rechtszaak in de Southwark Crown Court in Londen duurt naar verwachting zo'n vier weken.