Knokke-Heist onthult glazen koepel op vernieuwde Albertplein

De glazen koepel centraal op het vernieuwde Albertplein is een technisch hoogstandje, want binnenin de koepel zijn er geen dragende structuren. Een ingenieus systeem van staven en knoopverbindingen zorgt voor de nodige stabiliteit. Julie De Pauw van projectontwikkelaar PSR: “De bouw van de koepel doet denken aan het Meccanospeelgoed, maar dan op topniveau. De vorm is eenvoudig, maar de structuur is complex. Elk element van de koepel is uniek en past perfect in de puzzel. Voor de bouw van de koepel werkten we met twee bouwkranen die de roestvrijstalen draagstructuur de hoogte in hielden. Hangend werkten we de koepel naar de grond en langs alle zijden af.”

Naast het glazen paviljoen is er een nieuwe waterpartij met fonteinen. Het is de bedoeling dat het paviljoen in die waterpartij zal weerspiegelen en fonkelen zoals een gigantische kristallen discobal. De glazen koepel wordt een horecazaak, maar de uitbater moet nog starten met de binneninrichting.