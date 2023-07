Europese ruimtetelescoop Euclid wordt straks gelanceerd om twee van de grootste mysteries in het heelal te ontrafelen

"We vermoeden dat het heelal voor 70 procent bestaat uit donkere energie en voor 25 procent uit donkere materie", zegt professor Baes. "De sterren en sterrenstelsels, alles wat we kunnen zien in het heelal, is minder dan 5 procent. 95 procent kennen we dus nog niet. En we hopen dat Euclid daar verandering in gaat brengen."